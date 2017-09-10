Выборы депутатов региональных парламентов: явка
Москва, 10 сентября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В России — единый день голосования. Помимо губернаторских выборов в 16 регионах страны, в шести субъектах проходят выборы депутатов региональных парламентов. По данным ГАС «Выборы» на 18:00, наименьшая явка на выборах депутатов заксобраний — на Сахалине, где проголосовали только 23,59% избирателей. Самая высокая явка — на выборах областной думы в Саратовской области — 46,05%, где сегодня избирают также губернатора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Единый день голосования в Москве
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самая высокая активность избирателей сегодня — в Мордовии, где выбирают главу региона (к 18:00 проголосовали свыше 71%).
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Законодательный орган субъекта РФ
Явка на 18:00, %