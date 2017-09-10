Как голосуют на выборах глав регионов: данные на 18:00
Москва, 10 сентября, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Сегодня в 16 регионах России выбирают губернаторов. По данным ГАС «Выборы», активность избирателей на 18:00 выглядит следующим образом:
Дарья Антонова ИА REGNUM
Избирательные бюллетени
Белгородская область — 47,45%,
Бурятия — 35% (на 20:00 — 41%),
Калининградская область — 32,7%,
Карелия — 23,51%,
Кировская область — 27,18% (на выборах губернатора в 2014 году явка на 18:00 составила 31,54%),
Марий Эл — 37,05% (на выборах главы Марий Эл в 2015 году явка на 18:00 составляла 40,4%),
Мордовия — 71,18%,
Новгородская область — 24,79%,
Пермский край — 34,9%,
Рязанская область — 31,7%,
Саратовская область — 46,03%,
Севастополь — 30,53%,
Свердловская область — 33,47% (на 20:00 39,37%),
Томская область — 22,56%,
Удмуртия — 30,39%,
Ярославская область — 28,68%.