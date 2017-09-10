Москва, 10 сентября, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Сегодня в 16 регионах России выбирают губернаторов. По данным ГАС «Выборы», активность избирателей на 18:00 выглядит следующим образом:

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Белгородская область — 47,45%,

Бурятия — 35% (на 20:00 — 41%),

Калининградская область — 32,7%,

Карелия — 23,51%,

Кировская область — 27,18% (на выборах губернатора в 2014 году явка на 18:00 составила 31,54%),

Марий Эл — 37,05% (на выборах главы Марий Эл в 2015 году явка на 18:00 составляла 40,4%),

Мордовия — 71,18%,

Новгородская область — 24,79%,

Пермский край — 34,9%,

Рязанская область — 31,7%,

Саратовская область — 46,03%,

Севастополь — 30,53%,

Свердловская область — 33,47% (на 20:00 39,37%),

Томская область — 22,56%,

Удмуртия — 30,39%,

Ярославская область — 28,68%.