Краснодар, 10 сентября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае явка на выборы в единый день голосования по состоянию на 15:00 10 сентября составила 24,59%. По данным крйизбиркома, своим правом голоса воспользовались 990,6 тыс. избирателей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Активнее всего голосование проходит в Новороссийском округе. Здесь уже посетили избирательные участки 38,75% избирателей. На втором месте Азовский округ с показателем явки в 38,09%.

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Всего в список избирательной комиссии края включены более 4 млн избирателей.

По данным на 15:00, в Краснодарском крае явка избирателей составила 24,83%.

Наибольшую явку зафиксировали в Новороссийском округе — 39,87%. На втором месте стоит Азовский округ с показателем 36,96%. Затем идет Лесистый округ — 35,67%.

Самая низкая явка отмечена Калининском округе — 9,19%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, в единый день голосования, в Краснодарском крае жители региона избирают новый состав депутатов Законодательного собрания края. Для волеизъявления граждан открыты почти 2,8 тыс. избирательных участков, работа которых продлится до 20:00.

В следующем созыве народных избранников станет меньше на 30 человек. Их число сократится со 100 до 70. На депутатские мандаты претендуют представители пяти политических партий. Эксперты отмечают хорошую явку по сравнению с выборами в краевой парламент в 2012 году.