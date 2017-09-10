Гавана, 10 сентября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Кубе будет нелегко после урагана «Ирмы», который нанес тяжелый урон острову за последние сутки, пишет 10 сентября Die Tagesschau.

tpsdave Ураган

Согласно официальным данным, каждый пятый житель Кубы был эвакуирован. Помимо этого, 36 тыс. туристов были перемещены с северного побережья острова в более безопасные места.

Последствия урагана оказались намного тяжелее, чем предсказывали метеорологи: ураган «Ирма» не только задержался на острове, но и двигался с «довольно медленной» скоростью с порывами ветра, достигающие 250 км в час.

Ураган обрушился на жилые дома, повалил сотни деревьев и сломал опоры электропередач. Особенно пострадали провинции Вилья-Клара и Матансас, где ураган разрушил школы и сильно повредил дороги и мосты.

Сильнее всего на Кубе пострадали инфраструктура и сельское хозяйство, что, несомненно, скажется на отрасли туризма, которая является одним из основных источников дохода на острове.

Таким образом, эксперты утверждают, что ураган нанес Кубе сильнейший ущерб из всех стран, встречающих на своем пути: прибыв на остров с пятой категорией опасности по шкале Саффира-Симпсона, он «отправился» во Флориду с третьей категорией.

Напомним, «Ирма» — самый тяжелый из когда-либо зарегистрированных ураганов в Карибском море. ООН предполагает, что более 37 млн человек могут пострадать от последствий урагана «Ирма», самого тяжёлого из когда-либо зарегистрированных в Карибском море.