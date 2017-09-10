Эр-Рияд, 10 сентября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал дальнейшую судьбу зон деэскалации, созданных в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейрой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров отметил, что зоны деэскалации в Сирии — мера не постоянная, и те страны, которые гарантировали их создание не собираются поддерживать такой режим вечно.

«Это не постоянная мера. Ни у кого из тех, кто договорился о создании зон, нет намерений вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавать какие-то анклавы на долгие годы на сирийской территории», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что между странами, гарантирующими создание зон деэскалации, есть договорённость о поддержании соответствующего режима в течение полугода.

Напомним, зоны деэскалации были созданы на территории Сирии после очередных переговоров в Астане. Режим прекращения огня в этих зонах контролируют Россия, Турция, Иран, США и Иордания.

Ряд экспертов высказали опасение, что зоны деэскалации фактически превращают Сирию в «лоскутное одеяло» и делят её на зоны влияния.