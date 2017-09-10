Москва, 10 сентября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Лидеры парламентских фракций Госдумы приняли участие в Едином дне голосования и призвали граждан РФ активно выражать гражданскую позицию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Ldpr.ru Владимир Жириновский голосует на выборах

Так, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») проголосовал на муниципальных выборах в Москве.

«Я всегда принимаю участие в голосовании. Выборы любого уровня — это выражение гражданской позиции. Голосуя, мы голосуем за ту или иную программу, за то что будет окружать нас и наших детей», — сказал Жуков.

Он отметил, что голосовал за того, кто будет заниматься проблемами, «которые ближе всего к нам — проблемами нашего района — за то каким будет наш двор, наш парк».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал в Западном муниципальном округе Москвы. Он пришел на избирательный участок в школе 814 района Матвеевское.

«Главное, чтобы люди не просидели дома выборы, — сказал Жириновский. — В бюллетене несколько партий, 25 кандидатов — выбор есть».

Чем больше людей придут на участки, тем больше у новых кандидатов шансов быть избранными, указал парламентарий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов проголосовал на избирательном участке №73 в Малом Кисловском переулке Москвы. Он обратил внимание на то, что Москве голосование идет не очень активно: людей мало и явка, видимо, будет низкая. По его мнению, практика Единого дня голосования в целом себя оправдала, но сама дата «никуда не годится: все люди на даче, какие тут выборы».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (КПРФ) проголосовал на муниципальных выборах в Москве. Зюганов традиционно голосовал в Доме творчества на Миуссах, который находится на улице Александра Невского в центре Москвы.