Краснодар, 10 сентября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на избирательные участки к полудню пришли уже почти 13,9% избирателей. Всего по состоянию на 12:00 проголосовало более 558,8 тыс. из более чем 4 млн человек, обладающих правом голоса, передаёт ИА REGNUM 10 сентября.

Ikkk.ru Карта выборов

Наибольшая явка к этому часу отмечена в Водном округе — 22,91%. За ним идёт Новороссийский округ с показателем 20,07%. Тройку активных замыкает Азовский округ. Там уже проголосовало 19,87% избирателей. Немногим меньше — 19,78% — пришли на выборы в Кошевом округе.

По-прежнему слабую активность проявляют жители Краснодара. Так, своим правом голоса на выборах депутатов регионального парламента воспользовались пока 5,53% избирателей Калининского округа краевой столицы, 6,81% — Курортного, 6,96% — Западного и 7,06% — Центрального округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в единый день голосования жители Кубани выбирают новый состав депутатов Заксобрания региона. Всего предстоит избрать 70 вместо 100 народных избранников. За депутатские мандаты борются представители пяти политических партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России» и «Справедливой России».

2 779 избирательных участков будут работать до 20:00. Порядок в единый день голосования на Кубани обеспечат свыше 10,5 сотрудников полиции, казаков, представителей Росгвардии и ЧОПов.