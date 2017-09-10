Варшава, 10 сентября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. На востоке Польши накануне торжественно открыт отреставрированный памятник советским воинам. Речь идёт о мемориале в небольшом селе Забеле Подляского воеводства.

Отреставрированный памятник в селе Забеле Подляского воеводства

Памятник посвящён 10-ти красноармейцах, расстрелянных фашистами за побег из лагеря в августе 1943 года. К сожалению, имена воинов не установлены.

«Хотя мы сегодня не знаем имён этих десяти погибших, но обязательно постараемся их установить, — рассказал ИА REGNUM советник по международному сотрудничеству Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Антон Торгашов. — Наше движение уже много лет ищет, эксгумирует, и хоронит бойцов и командиров Красной армии на территории Польши совместно с польскими коллегами из Щецина и Белостока».

Памятник в Забеле восстановили волонтёры из общества «Курск». По словам командира Ежи Тыца, реконструкция братской могилы проводилась на основании разрешения главы администрации гмины Ясвилы Яна Йока. По распоряжению Йоки, для проведения церемонии была предоставлена аудиоаппаратура и скамейки.

«Я благодарю также коменданта полиции повята Моньки за обеспечение порядка во время церемонии, — сказал Тыц. — А владельцев агротуристического хозяйства «Агро Бебжа» в Забеле — за вкусный и прекрасно поданный ужин».

Участники мероприятия осудили действия властей другого муниципалитета Польши — города Тшчанки, где два дня назад был варварски уничтожен мавзолей на братской могиле красноармейцев.

Ежи Тыц сравнил действия властей с операцией ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ).

«Вчера очередной акт государственного вандализма произошел в небольшом городе Тшчанка, где было снесено братское захоронение 56 офицеров и солдат советской армии, — сказал Антон Торгашов. — Нам говорят что там нет останков, но мавзолей был построен в 1945 году и никогда не перестраивался, значит павшие до сих пор лежат под ним. Надеюсь нам удастся найти и перезахоронить героев».

Он напомнил, что в этом году это уже второй подобный случай. Первый произошёл в городе Голенюв, где после сноса мемориала поисковикам удалось эксгумировать останки шести советских солдат и перезахоронить их на воинский мемориал в Грифино.