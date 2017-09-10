Дамаск, 10 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. «В ожидании, что Трамп с Кимом начнут Третью мировую войну, мы не заметили, что военная карта Ближнего Востока существенно изменилась, — размышляет на страницах издания корреспондент Роберт Фиск. — Запад уже получил тому огромное количество подтверждений. Помните день, когда американцы бомбили сирийских солдат недалеко от авиабазы и убили более 60 человек, позволив формированиям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрезать группу сирийской правительственной армии от своих? Сирийцы тогда не поверили объяснениям США, что это была «ошибка». А русские прямо сказали, что американцы бомбили сирийские войска намеренно. Все всё поняли. И то, что эта бомбардировка — от бессилия, тоже».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Журналист отмечает, что «британцы также получили уведомление, что надо сматывать удочки: на прошлой неделе они отозвали своих военных инструкторов, которые должны были подготовить мифических 70 тысяч повстанцев по плану, разработанному правительством Кэмерона. Эти люди должны были проявить народное недовольство и свергнуть правительство Асада».

Обозреватель подчеркивает, что «даже доклад ООН об убийстве 80 мирных жителей войсками Асада в ходе химической атаки не поднял нужной высоты волну возмущения, а поддержка некоторыми европейскими политиками ракетного удара США по сирийскому аэродрому выглядела исполняемой по обязанности».

По мнению Фиска, «победы сирийской армии означают, что она теперь — одна из самых хорошо обученных и умелых в регионе и действия правительственных войск Дамаска имеют плотное политическое прикрытие в ООН от двух членов Совбеза — России и Китая. Ни Сирия, ни Турция, ни Иран, ни Ирак не поддерживают курдов, руками которых американцы теперь пытаются что-то сделать в регионе. Без авиации Штатов курды — никто на этом театре военных действий».

«Даже Нетаньяху, который всегда был настроен против Сирии из-за ее дружбы с «Хезболлой», и тот поехал в Сочи наводить мосты через Путина. Пройдут годы, прежде чем Сирия и Ирак (и Йемен) будут перестроены — и израильтянам, возможно, тоже придется отправиться к Путину за помощью, чтобы расчистить беспорядок, в котором они сейчас находятся. Тем, кто в израильской политической элите утверждал, что Асад был большей опасностью, чем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, придется изменить свои взгляды — не в последнюю очередь потому, что Асад может быть тем человеком, с которым им придется говорить, если они хотят сохранить свою северную границу в безопасности», — заключает автор.