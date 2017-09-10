Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В избирательную комиссию Свердловской области по данным на 12:00 (10:00 по мск) поступило три обращения о нарушениях во время выборов губернатора и органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Банников Пресс-центр избирательной комиссии Свердловской области

Так, на избирательном участке №447 в селе Обуховское Камышловского района была жалоба о том, что информация о кандидатах расположена далеко от избирательного участка. Однако осле проверки нарушение не было установлено. В Екатеринбурге на избирательном участке № 1281 Верх-Исетский район гражданину было отказано в возможности проголосовать по доверенности за свою супругу. После обращения с жалобой ему разъяснили, что по закону каждый избиратель может проголосовать только лично, а использование каких-либо доверенностей не допускается.

«Третье обращение поступило в УИК ИУ № 256 от одного из кандидатов в депутаты городской думы Богдановича. Жалоба на подвоз избирателей к участку. Заявление направлено для проведения проверки в полицию», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в единый день голосования проходят выборы губернатора, мэров четырёх городских округов и депутатов 49 муниципалитетов. Также в четырёх муниципалитетах на некоторых участках проходят довыборы депутатов органов местного самоуправления.