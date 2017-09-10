Новосибирск, 10 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. На 12.00 часов явка избирателей на выборах в единый день голосования в Новосибирской области составила 5,18%, свои голоса уже отдали 6 532 человека. Такие данные ИА REGNUM озвучили в избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

В частности, в городе Новосибирске по избирательному округу № 21 (часть Железнодорожного и часть Заельцовского районов) к этому времени проголосовал 2 081 человек, по избирательному округу № 14 (часть Калининского района) — 795 человек. В Новосибирской области явка избирателей выглядить следующим образом: в Баганском районе к полудню на избирательные участки пришёл 171 человек, в Болотнинском районе — 354 человека (в г. Болотное — 37 человек), в Искитимском районе — 342 человека, в Карасукском районе — 2 155 человек, в Коченевском районе — 212 человек, в Куйбышевском районе — 82 человека, в Черепановском районе — 109 человек, в Чистоозерном районе — 194 человек.

За это же время подано уже восемь жалоб на ход выборов в Новосибирской области.

«В день голосования в избирательные комиссии всех уровней поступило восемь жалоб, из них семь рассмотрены, одна будет рассмотрена чуть позже. Основная тема жалоб — незаконная агитация. В частности, поступила жалоба на бейджи. Есть один запрос от Роскомнадзора о размещении информации в сети интернет. Есть жалоба на агитацию в ночь перед выборами. (…) В настоящий момент подтвержденных фактов нет», — заявили «Вестям» в избирательной комиссии региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года на территории Новосибирской области стартовали 11 избирательных кампаний, в ходе которых будут замещены 33 депутатских мандата.

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В 8:00 утра по местному времени открылись 87 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00. Основная кампания проходит в Карасуке, где формируется состава городского совета. Помимо выборов в Карасуке проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (десять избирательных кампаний).

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По состоянию на 1 июля 2017 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 146 365 избирателей, из них в городе Новосибирске 1 171 834 человек.

Отметим, что 18 сентября 2016 года, когда в регионе проходили трёхуровневые выборы, явка была невысокой — на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва на 18:00 часов по местному времени явка составила 29,35%, а на дополнительных выборах в законодательное собрание Новосибирской области — 37,36%.