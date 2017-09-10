Симферополь, 10 сентября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Единственное, к чему приведёт реформа здравоохранения, как и все предыдущие реформы социальной сферы после разрушения СССР — к сокращению качества и продолжительности жизни россиян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский, комментируя неутешительные итоги так называемой «оптимизации» отечественных медучреждений.

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«Не помню ни одного случая, чтобы в рамках так называемой «оптимизации» было что-то увеличено или улучшено. Уверен, в данном случае «оптимизация» сведётся к простому сокращению числа коек и врачей, что ещё больше затруднит и так непростой доступ наших граждан к медицинской помощи. Складывается впечатление, что прилагаются все возможные усилия, чтобы бесплатная медицинская помощь, гарантированная Конституцией России, становилась все менее и менее доступной. Таким образом, единственное, к чему приведёт реформа здравоохранения, как, на мой взгляд, и все предыдущие реформы социальной сферы после разрушения Советского Союза — к сокращению качества и продолжительности жизни россиян», — отметил Дмитрий Аграновский.

Как сообщало ИА REGNUM, в России признали провал реформы системы здравоохранения. «Оптимизация» в сфере здравоохранения закончилась тем, что до 2018 года в стране планируется сокращение больниц на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Это при том, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России вообще не имеют медицинской инфраструктуры.

Также отметим, что в Крыму, который после воссоединения с Россией перестраивает свою систему здравоохранения под отечественные стандарты, помимо дефицита современного оборудования, наблюдается острая нехватка врачей.

По словам главы минздрава РК, сейчас в республике не хватает порядка 900 врачей, а поскольку в последние годы объём работы сильно возрос, работа специалистов в медицинской сфере усложнилась.

«В Крыму работает 45 тысяч человек в сфере здравоохранения, и только 120 из них приехали из других регионов РФ. Кроме того, людей не хватает для работы на скорой помощи», — отмечал летом глава минздрава РК Александр Голенко, подчёркивая, что «кадровый голод» обернётся оптимизацией и последующим закрытием ряда больниц, а также сокращением и без того недостаточного персонала.

Так, в середине июня в симферопольском посёлке Гвардейское закрыли детский стационар. Большинство врачей полуострова связывают с этим фактором острую проблему очередей в медицинских учреждениях, которые сильно раздражают крымчан.

Однако, по мнению заместителя министра здравоохранения РК Антона Шаклунова, которое он озвучил минувшим летом, очереди в поликлиниках растут не по этой причине, а из-за того, что медицина на полуострове стала доступней.