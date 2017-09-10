Симферополь, 10 сентября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, в городе-герое Севастополе горожане впервые в новейшей истории выбирают губернатора; в других регионах полуострова проходят дополнительные выборы депутатов крымского парламента, а также в представительные органы муниципальных образований Республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sevastopol.gov.ru Выборы губернатора Севастополя

В частности, в Севастополе с 8:00 до 20:00 будут работать 190 избирательных участков, среди которых два — на кораблях Черноморского флота. С самого утра на участках наблюдаются небольшие очереди.

На пост губернатора Севастополя претендуют пять кандидатов: Иван Ермаков от партии «Патриоты России», Илья Журавлев — ЛДПР, Роман Кияшко — КПРФ, Николай Кряжев — КПСС и Дмитрий Овсянников от «Единой России». Ожидается, что предварительные итоги голосования озвучат к полуночи.

Отметим, что в прошлые годы губернатора Севастополя, кандидатуру которого вносил на рассмотрение глава государства, утверждали депутаты местного Заксобрания.

Помимо этого, в городе-герое сегодня проходят довыборы одного депутата в Законодательное собрание города, трёх в Ленинский муниципальный округ и одного в Терновский муниципальный округ.

В Республике Крым 10 сентября граждане выбирают депутатов местного парламента по Войковскому и Ленинскому одномандатным округам. Также в пяти регионах республики жителям предстоит избрать депутатов на вакантные места в муниципальные органы Бахчисарая, Керчи, Щёлкино, Симферополя и Симферопольского района. С 8.00 до 20.00

На полуострове будут работать 108 избирательных участков: 88 — на дополнительных выборах депутатов Госсовета РК, где зарегистрировались 11 кандидатов, и 20 — на довыборах в представительные органы муниципалитетов, куда претендуют 24 кандидата.

Напомним, по словам председателя избирательной комиссии РК Михаила Малышева, которые он озвучил на пресс-конференции 24 августа, Крым полностью готов к единому дню голосования. Он также отмечал, что в единый день голосования будет впервые опробована система кодовой защиты протоколов избиркомов, исключающая возможность технических ошибок, которые могут допускать члены комиссий при составлении письменных протоколов.

«Раньше во время различных выборов мы слышали много претензий и жалоб от кандидатов и других участников избирательного процесса, что по пути из участковых комиссий протоколы «переписывались». Использование QR-кода исключает такую возможность», — уточнял Малышев, подчёркивая, что считываемая с QR-кода информация об итогах голосования сразу же попадет в Государственную автоматизированную систему «Выборы».