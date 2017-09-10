Карасук, Новосибирская область, 10 сентября, 2017, 07:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области уже более двух часов идут голосования по 11 избирательным кампаниям. В ходе выборов будут замещены 33 депутатских мандата. Однако основной кампанией можно назвать формирование состава городского совета Карасука.

Избирательная комиссия Новосибирской области В Новосибирской области продолжается голосование на выборах в единый день голосования

В основных выборах депутатов Совета депутатов города Карасука Карасукского района в качестве кандидатов участвуют 17 человек: Алексей Бараннников (КПРФ), Виктор Даурцев (КПРФ), Геннадий Иванец (КПРФ), Галина Мясоедова (КПРФ), Сергей Назаров (КПРФ), Валентина Парпура (КПРФ), Василий Пучкин (КПРФ), Людмила Сколота (КПРФ), Светлана Соболева (КПРФ), Наталья Сороченко (КПРФ), Анатолий Ткач (КПРФ), Светлана Абрамова («Единая Россия»), Виктор Баштанов («Единая Россия»), Наталья Большунова («Единая Россия»), Любовь Доме («Единая Россия»), Надежда Еломист («Единая Россия») и Валерий Завальников («Единая Россия»). Выбраны должны быть 18 депутатов, но из 20 выдвинутых кандидатов три не дошли до дня выборов: один кандидат выбыл после регистрации, двое — утратили статус выдвинутого кандидата.

Карасук является административным центром Карасукского района. Расстояние до города Новосибирска составляет 383 км. В июле 2015 года город отметил свой 100-летний юбилей.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории Новосибирской области с 8:00 утра по местному времени открылись 87 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00. Помимо выборов в Карасуке сегодня проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (десять избирательных кампаний).

С 30 августа по 9 сентября в регионе проходило досрочное голосование — своё активное избирательное право реализовали 1 268 человек из 125 992 избирателей, включенных в списки избирателей. На допвыборах депутата Законодательного собрания региона досрочно проголосовал 251 человек.

По состоянию на 1 июля 2017 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 146 365 избирателей, из них в городе Новосибирске 1 171 834 человек, в городе Бердске — 82 577 избирателей, в Искитиме — 47 498, в р. п. Кольцово — 12 416 избирателей.