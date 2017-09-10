Владивосток, 10 сентября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Во Владивостоке на выборах в городскую Думу по состоянию на 10:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовало свыше 18 тыс. человек или 4,06% от общего числа избирателей, внесённых в списки для голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на выборах во Владивостоке

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По информации Горизбиркома, по состоянию на 10:00 на выборах в Думу Владивостока проголосовали 18 040 человек, включая досрочно проголосовавших. Это 4,06% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в выборах в Думу Владивостока принимают 308 кандидатов, в том числе 222 кандидата по спискам и 88 одномандатников.

В целом по Приморскому краю выборы представительных органов власти проходят в одном районе и семи городах: Лазовском районе, а также во Владивостоке, Артёме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне и Фокино.