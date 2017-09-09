Москва, 10 сентября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский более 7 часов провели в открытом космосе, выполняя различные работы за бортом Международной космической станции (МКС). Видеозапись космической «прогулки» опубликована на официальном канале Роскосмоса в YouTube.

Niklitov Новейший скафандр Орлан-МКС

Выход в космос члены экипажа МКС осуществили 17 августа, однако ролик стал доступен для просмотра только сейчас. Запись велась с помощью GoPro-камеры.

Находясь в за пределами станции, космонавты взяли пробы с внешней обшивки МКС, запустили несколько миниспутников, сделали снимки поверхности модулей российского сегмента и отдельных конструктивных элементов станции.

Федор Юрчихин испытал новый скафандр «Орлан-МКС», оснащенный автоматизированной системой терморегулирования и синтетической гермооболочкой. Космонавт вышел в открытый космос в девятый раз. Для его коллеги Сергея Рязанского выход в космическое пространство стал четвертым по счету.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Федор Юрчихин, а также американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон вернулись на землю. На орбите Юрчихин и Фишер провели 136 суток, а Уитсон — 290 суток.

В настоящее время на МКС продолжают работу российский космонавт Сергей Рязанский, а также американский и итальянский астронавты Рэндолф Брезник и Паоло Несполи.

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