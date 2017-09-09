Париж, 9 сентября, 2017, 20:47 — ИА Регнум. «Политика России по отношению к США в настоящее время тождественна общественному мнению в стране, а оно состоит в выражении презрения, насмешек и безразличия к заокеанскому государству. Чувств, провоцируемых невежеством, политической импотенцией, непродуктивностью лидеров США, — пишет французская Agora Vox. — Путин говорит об американских лидерах как о типах менее сознательных и ответственных, чем варвары, трусливых людях, кичащихся своей глупостью на уровне патологии».

Jble.af.mil Дядя Сэм

«Трудно наладить диалог с теми людьми, которые не могут различать Австрию и Австралию» — знаменитая фраза, брошенная Путиным после саммита БРИКС в Китае, прошедшего 4 сентября, разлетелась по миру, но, кажется, ее смысл не достиг умов тех, кому она была адресована. Американская элита даже не поняла, что это было сказано о ней», — отмечает издание.

«Америка себя ведет по своей давней традиции — как ковбой на Диком Западе: везде сует нос и не особо утруждает себя культурой общения, полагая, что кольт в руке действует куда боле эффективно, чем вежливость. Между тем времена давно изменились и у русских тоже достаточно кольтов и чего покруче, что им позволяет просто пожимать плечами, глядя на эту бесконечную «мыльную оперу о Диком Западе». Кажется, Москва давно избрала для себя в качестве лучшего выхода следование пословице «собака лает, а караван идет». Кремль без особых эмоций отвечает своими мерами на дипломатические провокации, не поддается воздействию санкций и периодически тычет США носом в неспособность «Америки, снова великой», решить проблему Северной Кореи», — резюмирует французское СМИ.