Москва, 9 сентября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Активисты из 80 регионов нашей страны, которые подключились к работе с информационной системой «Национальный общественный мониторинг» (nom24.ru) подтвердили свою готовность принимать участие в наблюдении за ходом дня голосования на избирательных участках. Общественники будут работать в 20 тысячах комиссий — как непосредственно в УИК и ТИК, так и дистанционно — наблюдая за видеотрансляцией с избирательных участков.

Советский плакат

Для оперативной и корректной работы с системой портала наблюдатели прошли обучение. Так, очно и дистанционно свой уровень электоральной грамотности повысили более 10 тысяч наблюдателей. Общероссийский вебинар, который прошел 9 сентября, собрал представителей 30 регионов. Молодым людям напомнили о работе системы и ее основных функций: «Сообщить о проблеме», «Часовой выборов», «Прислать протокол», а также «Подсчет голосов».

Все эти сервисы станут помощниками общественных наблюдателей на избирательных участках, а операторы ситуационного центра получат объективную картину выборов практически из каждой точки нашей страны.

За актуальной информацией из регионов сможет следить любой пользователь сети Интернет — вся информация будет аккумулироваться на портале «Национальный общественный мониторинг», интерес к которому продолжает расти и составил уже более 200 тысяч обращений к порталу.

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