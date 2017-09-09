Москва, 9 сентября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил новый парк «Зарадье», который открылся сегодня 9 сентября, в ходе празднования Дня города Москвы.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин во время посещения нового парка «Зарядье»

Путин приехал в парк «Зарядье» за рулем электрокара. На пассажирском сиденье находился мэр Москвы Сергей Собянин.

Прибыв на место, Путин осмотрел археологические находки, которые были обнаружены при разборке гостиницы «Россия» и строительстве парка «Зарядье». Самые старые из находок относятся ко 2−3 тысячелетию до нашей эры.

Затем Путин посмотрел в кинотеатре восьмиминутный фильм с «эффектом присутствия», который называется «Полёт над Москвой». После просмотра президент отметил, что даже смог посмотреть на свой дом с высоты птичьего полёта.

Также Путин осмотрел Парящий мост. Эта конструкция представляет собой вылетную консоль без опор и поддерживающих конструкций, которая простирается над нижней набережной и Москвой-рекой на высоте 15 метров.

Данный мост задумывался как смотровая площадка с панорамными видом на Кремль, набережную и сам парк «Зарядье».

Примечательно, что парк «Зарядье» — первый парк построенный в границах Бульварного кольца Москвы за последние 200 лет. Идея возведения парка на месте разобранной гостиницы «Россия» принадлежит Путину.