Таллин, 9 сентября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. «Если республики Прибалтики никогда не были бывшими союзными республиками и были «оккупированы» СССР», то им надо просто самоликвидироваться», — так ИА REGNUM прокомментировал заявление прибалтийских послов во Франции с требованием перестать их называть «бывшими республиками СССР» Сергей Артёменко.

Прибалты требуют присоединение к СССР, 1940 г

«Несмотря на все заявления о том, что их государственность в 1991 году была восстановлена и является правоприемной государственности этих стран от 1940 года — это неприкрытая и наглая ложь. Свидетельства о браке, о высшем образовании, об окончании школы «оккупационного» образца, научные степени и звания, а также масса других документов прекрасно признаются этими «независимыми» государствами. Практически вся нынешняя политическая элита этих стран поголовно состояла в КПСС, ВЛКСМ и пионерской организации им В.И. Ленина. Наверное, именно поэтому нынешние прибалтийские политики громче всех кричат об «оккупации», «ущербе» и «тёмном советском прошлом», потому что так же громко прославляли партию и советский строй до развала СССР. Именно СССР воспитал и вырастил тех политиков, которые сейчас громче всего заявляют о ненависти к СССР. Именно СССР и позже Россия дали возможность республикам Прибалтики бескровно получить новую государственность, и они должны быть благодарны за это», — отметил Артёменко.

Напомним, что послы Латвии, Литвы и Эстонии направили главному редактору французской газеты Le Monde письмо с просьбой не называть их страны «бывшими советскими республиками». Поводом для обращения стала статья в котором была карта, где Латвия, Литва и Эстония были указаны как «бывшие советские республики». В послании отмечается, что государства Прибалтики не были созданы с нуля после распада СССР, а восстановили независимость и декларировали преемственность своих государств.