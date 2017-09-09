Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2017, 23:01 — ИА Регнум. На Камчатке сегодня, 10 сентября, в 08:00 по местному времени (23:00 9 сентября мск) открылись все избирательные участки в населенных пунктах, в которых проходят выборы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края, до этого все участки прошли проверку, в том числе надзорных и контролирующих органов, и открылись в штатном режиме.

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«Участки открылись в 8 утра в штатном режиме. На данный момент никаких нарушений, способных повлиять на итоги голосования, на Камчатке не зафиксировано», — отметили в избиркоме.

В общей сложности, сегодня на Камчатке работают 110 участковых комиссий, в том числе и в местах временного пребывания избирателей (больницы). Кроме того, к этим выборам были организованы 72 участка на судах в море.

10 сентября на Камчатке проходит 30 избирательных кампаний: 28 — основные (в связи с окончанием сроков полномочий), 2 кампании — по дополнительным выборам депутатов. На территориях 5 районов и 3 городских округов проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (по итогам будет замещено 44 мандата в представительных органах 3 городских округов и 97 мандатов в 14 представительных органах городских и сельских поселений) и выборы глав муниципальных образований (будет избрано 12 глав городских и сельских поселений).

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Единый день голосования проходят выборы в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в столице Корякии — Палане и в 5 районах: Усть-Большерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском. В целом по краю зарегистрировано порядка 400 кандидатов.

Самая крупная кампания — в Петропавловске-Камчатском, где на 32 мандата в городской думе претендуют 153 человека.

Все избирательные участки на Камчатке будут работать до 20:00 по местному времени (11.00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, впервые на этих выборах на Камчатке будет применяться новая современная технология — протоколы с QR-кодом. Проще говоря, QR-код — это графическая картинка, усовершенствованная версия штрих кода. Основное достоинство — это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием.