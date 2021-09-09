Кишинёв, 9 сентября, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Австрийское председательство в ОБСЕ призывает Молдавию и Приднестровье проявить политическую волю для достижения компромиссов и разблокирования переговоров в формате «5+2», встречи в котором не проводятся более года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил по итогам визита в Молдавию и ПМР специальный представитель ОБСЕ по процессу молдавско-приднестровского урегулирования Вольф Дитрих Хайм.

Vestipmr.info Флаг Приднестровской Молдавской Республики

Он провел встречи в Кишиневе и Тирасполе, а также присутствовал на переговорах политических представителей Молдавии и ПМР Георгия Бэлана и Виталия Игнатьева. «Политическая воля, выраженная в ходе моих встреч в Кишиневе и Тирасполе, дает мне надежду на то, что стороны готовы принять меры для разблокирования преимуществ некоторых аспектов пакета из восьми пунктов, которые они сами определили в качестве своих приоритетов», — сказал Хайм.

Виталий Игнатьев в свою очередь заявил, что на фоне отсутствия переговоров в формате «5+2» многие проблемы в отношении сторон продолжаюсь усугубляться. «Атмосфера диалога между Приднестровьем и Молдовой критически ухудшается ввиду односторонних ограничительных действий молдавской стороны», — отметил он.

Дипломат указал на факты недопуска молдавскими властями на территорию ПМР и депортации граждан, постоянно проживающих в республике. «Эти недопустимые действия являются нарушением Всеобщей декларацией прав человека, а также договоренностей переговорного процесса. Применение подобного рода репрессивных мер против приднестровцев недопустимо, это крайне опасный инцидент, который может негативно отразиться на взаимоотношениях между Молдовой и Приднестровьем», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кишинев, по его словам, занял реконструктивную позицию и в вопросе об участии приднестровского автотранспорта в международном движении. «Кишинев настаивает на своих «крайних» подходах, которые неприемлемы для Приднестровья. Вопрос обсуждается на протяжении длительного времени и есть уже определенные наработки, которые были согласованы экспертами», — отметил он.

Еще одним вопросом стала проблема совместного контроля Молдавии и Украины на приднестровско-украинской границе. «Сегодня приднестровская сторона вновь обратила внимание всех участников на недопустимость этой меры и необходимость применения мер по отмене совместного контроля. Мы продолжим работу в этом направлении для того, чтобы минимизировать и полностью исключить любые проблемные факторы для жителей Приднестровья», — подчеркнул Виталий Игнатьев.

Он также отметил отсутствие объективных препятствий для проведения заседания в формате «5+2» и призвал к скорейшей организации встречи на данной международной площадке. «Все зависит от Действующего Председательства, поскольку молдавская сторона принципиально не возражает против такого диалога, и я надеюсь, что мы сможем убедить коллег из ОБСЕ предоставить нам эту возможность. К сожалению, вдвоем Кишиневу и Тирасполю сложно решать определенные вопросы — мы слышали тезисы о политической воле, однако Приднестровье уже сделало целый ряд шагов навстречу чаяниям молдавской стороны. Это и прекращение ряда уголовных дел, и упрощение миграционного режима, и нормализация ситуации с румынскими школами, коммунальными платежами. Приднестровье проявляет договороспособность и последовательность своей политики. Поэтому считаю, что никаких препятствий для эффективного использования остающихся месяцев до конца австрийского председательства не существует», — отметил дипломат.

Вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан заявил по итогам встречи, что стороны близки к решениям по трем вопросам повестки дня. Речь идет о восстановлении телефонной связи между Молдавией и ПМР, обеспечения доступа молдавских фермеров к земельным участкам на территории ПМР и функционирования румынских школ в Приднестровье. «Если нам удастся определить пути решения этих проблем, позже будет проведен новый раунд переговоров в формате «5 + 2». До тех пор эксперты будут работать над перечисленными вопросами», — отметил Бэлан.