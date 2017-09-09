Москва, 9 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравит москвичей с 870-летием Москвы прямо на Красной площади. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Artem Svetlov Москва, салют на День Города

Сегодня Москва отмечает сегодня своё 870-летие, и хотя археологические изыскания давно доказали, что поселение на месте Москвы существовали намного ранее 1147 года, традиционно годом основания современной российской столицы считает именно этот год, когда Москва впервые упоминается в летописи.

День города Москвы обычно отмечается в первую или вторую субботу сентября.

В нынешнюю юбилейную дату предполагаются масштабные торжества.

На Красной площади состоится праздничный концерт, в ходе которого москвичей поздравит с Днем города президент России Владимир Путин.

В городе запланировано множество праздничных мероприятий. Вечером ожидается салют.