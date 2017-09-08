Стэнфорд, США, 9 сентября, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Искусственный интеллект способен более эффективно, чем человеческий мозг, различать сексуальные отклонения по фотографиям, сообщает Journal of Personality and Social Psychology.

Leszek Leszczynski Биометрические данные

Уточняется, что к такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета (штат Калифорния, США). Искусственный интеллект в этом вопросе дает правильный результат в 81% случаев (мужчины) и 74% (женщины).

В то же время человеческий мозг идентифицирует представителей ЛГБТ в 61% (геи) и 54% (лесбиянки). Выявить отклонения позволяют определенные черты лица.

Подчеркнем, что, по мнению исследователей, гомосексуальность — не результат воспитания, а врожденная особенность.

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