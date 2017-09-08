Москва, 8 сентября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. «Снос мавзолея воинов Красной армии в Польше — возмутительное надругательство над памятью тех, кто спас мир от нацизма», — заявил начальник управления Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

Варшава после освобождения. Январь 1945 года

Владимир Попов подчеркнул, что польские власти снесли все архитектурные элементы захоронения, включая мавзолей воинов Красной армии без уведомления и согласия российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября посольство Российской Федерации в Варшаве выразило решительный протест в связи с ликвидацией мавзолея на братской могиле солдат Красной армии, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских оккупантов.

Напомним, мавзолей советских воинов, погибших при освобождении города Тшчанка, является одним из первых подобных мемориалов в Польше. Его возведение началось 24 апреля 1945 года, когда война ещё не закончилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал принятый польским сеймом закон, разрешающий снос практически любых советских памятников.