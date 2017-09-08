Воронеж, 8 сентября, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Общественное обсуждение перспективы создания легкорельсового метро в Воронеже инициировал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 8 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

На встрече с мэром Александром Гусевым глава региона поручил организовать общественное обсуждение вопросов, касающихся проектов создания легкорельсового метро или аналогичной системы скоростного рельсового транспорта в областном центре.

Горожанам предстоит оценить различные варианты реализации этих проектов, выбрать направления будущего транспорта, а также расположение станций.

Возможность реализации проекта по строительству легкорельсового метро обсуждалась в апреле этого года в рамках визита в Воронеж делегации Японии во главе с министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко.

Алексей Гордеев и Хиросигэ Сэко говорили о том, что проект мог бы стать частью совместного плана Воронежской области и Японии по развитию городских территорий.

Накануне, 7 сентября, Воронеж в качестве примера города-модели японо-российского сотрудничества в рамках Восточного экономического форума привел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он, в частности, отметил, что ряд совместных проектов, в числе которых, например, строительство «умного дома» или установка «умных» светофоров, совершенствование системы городского транспорта и применение новых технологий по замене канализационных труб без вскрытия грунта, — это попытка создать «новый городской дизайн».

В ходе встречи с главой Воронежа Алексей Гордеев подчеркнул, что прежде чем принять решение о формате реализации в Воронеже такого масштабного проекта, как строительство легкорельсового метро или другого аналогичного проекта, а также для подготовки качественного технико-экономического обоснования проекта необходимо узнать мнение специалистов и жителей города по этому вопросу. Общественное обсуждение будет проведено в ближайшее время.