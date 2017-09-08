Москва, 8 сентября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввёл запрет на поставки в Россию молочной продукции копыльского филиала белорусского предприятия «Слуцкий сыродельный комбинат». Соответствующее уведомление ведомство направило 7 сентября своим региональным управлениям и ФТС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Россельхознадзор сообщает, что поставки продукции предприятия «Слуцкий сыродельный комбинат» копыльского филиала запрещены к ввозу на территорию России», — говорится в документе, обнародованном пресс-службой ведомства.

Уточняется, что ограничения распространяются на сухое молоко, сыр и масло, произведённые на указанном предприятии.

Напомним, в середине августа Россельхознадзор снял ранее введённые ограничения на ввоз в Россию молока производства ОАО «Молочные горки», сгущёнки ОАО «Рогачёвский МКК» и сухой молочной сыворотки ОАО «Савушкин продукт».

В продукции этих белорусских предприятий были выявлены остатки линкомицина и тилозина. Решение о снятии ограничений было принято после переговоров с белорусской стороной и получения гарантий относительно продукции от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.