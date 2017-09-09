Пекин, 9 сентября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Сделка катарско-швейцарского консорциума QIA и Glencore по продаже 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC («Хуасинь») может оказаться не последней в истории с продажей активов крупнейшей российской нефтедобывающей компанией. Об этом сегодня, 8 сентября, в интервью ИА REGNUM заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

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По его словам, в том, что такая сделка планируется, нет ничего удивительно, поскольку глава «Роснефти» Игорь Сечин давно склоняется к партнерству с китайскими компаниями. Например, крупные сделки по поставке российской нефти в КНР были заключены как раз при Сечине. Возможно даже, что такой вариант с продажей акций был изначально.

«Не исключаю, что там могли быть какие-то шероховатости на тему денег, и китайская компания требовала особо льготных условий. Изначально там фигурировали и другие компании, которые готовы были купить весь пакет акций «Роснефти», но требовали особых условий. Например, дополнительных мест в совете директоров, причем с правом принятия окончательных решений. Вероятно, что сразу китайцы не купили, потому что думали, что у Сечина нет альтернативы. Это мое предположение. Сечин эту альтернативу как раз нашел. После этого китайцы поняли, что актив им нужен и придется за свое упрямство переплатить», — высказал свою точку зрения эксперт.

В результате «Хуасинь» выкупила почти весь пакет акций. Она была в этом заинтересована, потому что «Роснефть» — крупнейший российский поставщик нефти в Китай. В целом сегодня Россия является крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав и Саудовскую Аравию, и Анголу, напоминает Симонов.

Он также отметил, что ходил слух о том, что китайцы будут вместе с компанией Худойнатова владеть акциями «Роснефти». Это тоже определенная интрига, говорит Сечин. Но пока этого не произошло.

«Не исключено, что дальнейшим условием этой сделки могла быть продажа части этого пакета каким-то российским структурам. Поэтому я думаю, что это еще не точка в истории с этими акциями. Мы видим, что они уже за год совершили столько кульбитов. Думаю, надо внимательно и в дальнейшем следить за тем, куда эти акции будут уходить», — подчеркнул гендиректор ФНЭБ.

С точки зрения управления «Роснефтью» и ее стратегии, сказал Симонов, вряд ли что-то поменяется. Потому что Китай как владелец крупного пакета удовлетворен тем, что такая крупная компания, как «Роснефть», давно развернулась к нему лицом. Маловероятно, что какие-то решения «Роснефти» могут быть оспорены китайской стороной.

Как ранее передавало ИА REGNUM, катарско-швейцарский консорциум QIA и Glencore планирует продать 14,16% акций «Роснефти» частной китайской «Хуасинь». После завершения этой сделки QIA и Glencore сохранят свои экономические интересы и участие в капитале российской компании соразмерно их начальным инвестициям в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 года. Сечин уже подтвердил информацию об этой сделке СМИ.