Луганск, 8 сентября, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Завербованная Службой безопасности Украины путем угроз и шантажа харьковчанка Ирина Журбенко, которой была поставлена задача внедриться в ряды Народной милиции ЛНР, добровольно перешла на сторону республики. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

Lug-info.com ЛНР

Журбенко незаконно задержали в апреле текущего года сотрудники украинской спецслужбы, прокуратура обвинила ее в «сепаратизме».

"Завербованная Службой безопасности Украины жительница Харькова Ирина Журбенко с псевдонимом «Кира», перед которой спецслужбой была поставлена задача внедриться в ряды вооруженных сил ЛНР и собирать информацию о высокопоставленных военнослужащих и сведения военного характера, составляющие государственную тайну, добровольно перешла на сторону республики», — проинформировали в МГБ.

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Сотрудники украинской спецслужбы продолжают использовать методы террористов в борьбе с народом республик Донбасса.

«Угрозами и шантажом заставили подписать соглашение о «добровольном сотрудничестве» и передаче интересующих СБУ сведений сотруднику с позывным «Юрий». Согласие на «сотрудничество» позволило ей не только самой перебраться в ЛНР, но и вывезти с Украины двух несовершеннолетних детей, которых СБУ держала в заложниках», — подчеркнули в министерстве.

«Кира» рассказала, что поставила главным условием «сотрудничества» отправку ее в ЛНР с детьми. Она обратилась в Министерство государственной безопасности сразу же, как только приехала в республику.

В МГБ ЛНР напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Луганской Народной Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Согласно примечанию статьи 335 УК ЛНР («Государственная измена»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.