Ростов-на-Дону, 8 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. 8 сентября будет объявлен проект-победитель нового Музея блокады Ленинграда. В этом событии обозначилось обстоятельство, взбудоражившее не только ленинградцев и петербуржцев: в конкурсе участвуют несколько иностранных проектных организаций, в том числе — немецкая. Многие жители героического города и свидетели тех событий против участия немецкой фирмы в проектировании знакового для них объекта, передаёт ИА REGNUM.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект Музея блокады Ленинграда

По мнению члена Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Александра Сушкова, вместе с желанием увековечить память о цене Победы, наряду с отражением боли народа и его героизма, должно быть стремление обозначить причины войны. Причём так, чтобы это можно было учесть будущим поколениям и постараться не допустить массовых убийств, которые едва ли говорят о прогрессе человечества. Прогресс этот, к сожалению, странным образом понимается некоторыми людьми, которые с восторгом смотрят военные парады, демонстрирующие наиболее совершенные орудия убийства.

«Реалии жизни таковы, что пока без армии и её эффективного вооружения невозможно выстраивать некоторый баланс в политике. Но уже сейчас, возможно, необходимо внедрять в наше сознание тот факт, что лучшей гарантией мира на Земле должна быть политика, нацеленная на мирное же сосуществование всех людей, стремящихся совместными усилиями решать общечеловеческие проблемы. Здесь не должно быть преждевременных иллюзий, но на мир должна быть максимальная нацеленность. Поэтому считаю, что в любом параде в главной колонне должны идти люди, реально много сделавшие для укрепления мира на нашей планете», — отметил собеседник.

Разделяя боль ленинградцев, порождённую тяжелейшей блокадой, Александр Сушков выразил мнение по поводу возможного участия иностранцев в строительстве музея.

«Мне кажется, что правильно было бы создать отдельный Музей блокады Ленинграда обязательно совместно с немецким народом. Не будем забывать, что напали на нас не немцы, а фашисты. Среди немецкого народа были и антифашисты, люди, сочувствующие нашему государству. Кроме того, осознание немецким народом трагедии, которая пришла ко многим людям именно с их территории, выразившееся в реальном участии в создании мемориала блокады, послужило бы, как мне кажется, лучшим доказательством их готовности не допустить подобных событий в будущем. Наоборот: любая современная конфронтация народов может привести только к новым бедам. Мы будем помнить боль и героизм нашего народа, но устремлены должны быть в мирное будущее, которое надо совместно выстраивать в большом и малом», — высказался член Общественного совета при минкульте Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петербурге готовятся назвать победителя международного архитектурного конкурса на концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу. Широкий общественный резонанс вызвала возможность строительства Музея блокады Ленинграда немцами или финнами.

«Если кое-где у нас власти без мозгов, так нужно менять эти власти, благо механизмы есть. На Пискарёвском кладбище лежит родной брат моей бабушки, то есть мой двоюродный дед. Ставить ему памятник за счет средств потомков людей, его погубивших, — это вверх кощунства. Видимо, к сожалению, у людей, власть предержащих в Санкт-Петербурге, блокада с исторической памяти до сих пор не снята», — такое мнение по этому поводу высказал ранее депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.