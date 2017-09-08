Волгоград, 8 сентября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В Волгоградской области военнослужащие мотострелковых соединений подняты по тревоге. По приказу командования Южного военного округа мотострелковый батальон переведен в полную боевую готовность, передаёт ИА REGNUM 8 сентября.

Mil.ru Тренировки по управлению огнем артиллерии

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Под Волгоградом снова стреляют танки

По информации ЮВО, мотострелкам предстояло отработать нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша, загрузке запасов материальных средств.

Переброска военнослужащих в район сосредоточения условного противника проходила при активном противодействии диверсионных групп.

Мотострелки батальона, усиленного батареей гаубичной артиллерии, танковой ротой, взводом роты снайперов и огнеметным отделением, блокировали населенный пункт, занятый условным незаконным вооруженным формированием (НВФ). Военнослужащим удалось подавить огневые точки боевиков, а затем зачистили район.

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В учении приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Хоста».

Добавим, что буквально на днях спецучения прошли в отдельной бригаде радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгоградской области. По легенде, в результате техногенной аварии на промышленном объекте разгерметизировалась ёмкость с хлором. В район ЧС оперативная группа совершила 30-километровый марш. Зараженный участок местности был оцеплен, на дорогах выставлены посты дегазации и дезактивации. Всего на учение привлечено около 50 военнослужащих, задействовано до 30 единиц специальной техники.