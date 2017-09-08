Казань, 8 сентября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Средняя пенсия в Татарии не дотягивает до минимального потребительского бюджета, а социальной пенсии хватит только на половину минимальных расходов. Минимальный потребительский бюджет для пенсионеров республики на второй квартал 2017 года составляет 13,1 тыс. рублей, а средняя пенсия на начало июля была 12 448 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

IsaacFryxelius Рука старушки

Напомним, показатель минимального потребительского бюджета в Татарии утверждается Кабинетом министров РТ с 2008 года. Он меняется ежеквартально и всегда выше прожиточного минимума. Его используют для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы.

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Единственный месяц, когда пенсия доросла до потребительского бюджета в Татарии, был январь 2017 года. Тогда за счёт единовременной федеральной выплаты в размере 5 тыс. рублей её довели до 16 963 рублей. Но уже на 1 апреля 2017 года пенсия вернулась на отметку 12 494 рубля.

По данным отделения Пенсионного фонда по РТ, на начало 2017 года в регионе численность пенсионеров была 1,124 млн человек — 29,1% от общей численности жителей республики. Из них работающими были 250,8 тыс. пенсионеров, то есть 22,3%. Социальную пенсию в размере 7 893,7 рубля получали около 80 тыс. пенсионеров.

На второй квартал 2017 года Кабинет министров Татарии для женщин-пенсионеров утвердил минимальный потребительский бюджет в размере 13 131 рубля, для мужчин — 13 036 рублей. При этом доля расходов на питание в нём составляет 3 851 и 4 203 рубля, на непродовольственные товары — 3 773 и 3 326 рублей соответственно. Для того, чтобы оплатить какие-либо услуги, по расчётам властей региона, у граждан пенсионного возраста остаётся 5,5 тыс. рублей.

На деле пропорции существенно меняются, так как, по данным Татарстанстата, на начало июля 2017 года средняя пенсия в регионе составляла 12 448 рублей, то есть даже ниже минимального потребительского бюджета.

Если же говорить о прожиточном минимуме, то для пенсионеров Татарии на второй квартал 2017 года он установлен в размере 7 029 рубля

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Примечательно, лица, замещающие государственные должности Татарии на постоянной основе, после выхода на пенсию имеют право на «медицинское обслуживание и медицинское обслуживание членов их семей», «ежемесячную доплату к страховой пенсии», «единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию с государственной должности при наличии права на доплату к пенсии в размере десятикратного месячного денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности».

А глава региона Рустам Минниханов, по тому же региональному закону, при выходе на пенсию будет иметь право не только на такое же единовременное денежное вознаграждение. Дополнительно ему предоставляются охрана, правовая защита, специальная связь и транспортное обслуживание, в пожизненное пользование передаётся государственная дача и возмещаются расходы по пользованию залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских и речных вокзалов.

Согласно закону Татарии, глава республики, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от стажа работы имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 80% расчетного месячного денежного вознаграждения, включающего в себя ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение по должности.

Для справки, ещё в 2010 году ежемесячная пенсия бывшего главы Татарии, а на сегодня госсоветника РТ Минтимера Шаймиева составляла 352 тыс. рублей. Кроме того, после ухода с занимаемой должности ему была положена единовременная выплата — 4,4 млн рублей. Свою нынешнюю должность Шаймиев занимает на безвозмездной основе. Она не относится к должностям государственной гражданской службы, потому пенсию как главе на время её занятия ему не приостанавливали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым пообещал, что почти 100 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета в регионы для доведения размеров пенсий до прожиточного минимума. В 2017 году пенсии должны вырасти на 4,5%.

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