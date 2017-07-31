Черта выживания: в Татарии утверждён минимальный потребительский бюджет

Казань, , 06:21 — REGNUM

В Татарии на второй квартал 2017 года установили стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Относительно второго квартала 2016 года показатель вырос всего на 5% — с 13 952 до 14 650 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление кабинета министров региона.

Для сравнения, официальный размер прожиточного минимума, установленный пока только на первый квартал 2017 года, для трудоспособного населения республики составляет 8 848 рублей.

Напомним, закон «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» действует с 2008 года. Ежеквартально кабинет министров региона утверждает данный показатель, который выше прожиточного минимума и используется для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы.

Данный показатель используется при разработке социально-экономической политики региона, формировании бюджета, в коллективно-договорном регулировании оплаты труда. Кроме того, размер минимальной заработной платы в республике также основывается на базе минимального потребительского бюджета.