Москва, 8 сентября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Безусловно, хорошо, что Пенсионный фонд РФ выделит на доведение пенсий до прожиточного минимума почти 100 млрд рублей. Выплаты будут направлены в основном региональным пенсионерам, ведь уровень пенсий в регионах России ниже, чем, например, в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

В 2017 году у российских пенсионеров было сразу несколько поводов для радости — единовременная выплата 5000 в феврале, уровень индексации пенсий на 2017 год составит 4,5%, что выше официального уровня инфляции (3,7%).

«Но настораживает то, что в вопросе пенсионных выплат нет системности. Проблемы решаются в «ручном режиме», за счёт сиюминутных решений. При этом глобальные проблемы пенсионного обеспечения в России остаются. Да и единовременных выплат после президентских выплат 24 марта 2017 года ждать вряд ли приходится», — считает эксперт.

Молодое поколение не верит в институт пенсии и рассчитывает только на свои силы. В этом есть своя правда. Уровень рождаемости сейчас низкий, впереди ещё одна демографическая яма (в детородный возраст вступает малочисленное поколение конца 90-х годов), напомнил Ткачук.

«Население России стремительно стареет. Сейчас более 30% населения находятся на обеспечении Пенсионного фонда РФ. Эта цифра продолжает расти, а значит, и пенсионные фонды будут расходоваться активнее», — полагает эксперт.

По его мнению, «в какой-то момент российское правительство будет вынужденно поднимать пенсионный возраст. Кроме того, соотношение средний уровень пенсии/средний уровень зарплаты будет снижаться. Возникает вопрос — верят ли российские граждане в пенсию».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что в 2017 году на доведение пенсий до регионального прожиточного минимума из федерального бюджета будет выделено 99,7 млрд рублей. Выплаты будут направлены 3,9 миллионам пенсионерам в 69 регионов России.

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