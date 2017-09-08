Москва, 8 сентября, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Когда речь заходит о Москве, то у 31% жителей России большинство ассоциаций связаны с Красной площадью, с Кремлем (12%), с крупным мегаполисом с большим числом жителей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

К основным преимуществам столицы граждане РФ относят красоту города (12%), к недостаткам — дорожные пробки (4%) и безумный ритм жизни (4%).

56% опрошенных считают, что в столице больше шансов получить хорошее образование, чем в других регионах страны, хорошо оплачиваемую работу (52%) и материальное благополучие (50%). По мнению большинства опрошенных, в этих сферах в Москве больше возможностей, чем в других регионах.

В других сферах преимущества мегаполиса далеко не так очевидны. Так, 36% граждан уверены, что как в Москве, так и в других городах России можно одинаково интересно проводить досуг, стать влиятельным человеком (36%), начать свое дело (45%).

58% респондентов заявили, что в столице и других регионах существуют равнозначные условия для жизни в свое удовольствие, для любви (66%), воспитания детей (57%), выражения гражданской позиции (67%).

Меньше всего Москва привлекает жителей России с точки зрения экологической обстановки. По мнению 78% опрошенных, в других регионах страны соответствующие условия лучше. Лишь 4% назвали экологию в столице хорошей.

Кроме того, большинство опрошенных заявили, что в Москве сложно решаются жилищные проблемы и вопрос с безопасностью жизни (42%).

Опрос проведен 3—5 сентября 2017 года. В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 77% жителей России не хотели бы жить в Москве. При этом 69% опрошенных считают, что москвичи живут лучше остальных российских граждан.

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