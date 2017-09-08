Москва, 8 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. За последнюю неделю на Солнце произошли две мощные вспышки, в связи с этим врачи рекомендуют людям воздержаться от активных физических нагрузок, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Mirvkartinkah.ru Вспышка на Солнце

Напомним, 6 сентября специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали мощнейшую за 12 лет вспышку на Солнце. В результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен энергия, накопленная в короне Солнца, разрядилась в одной вспышке уникальной силы высшего класса из пяти — класса Х.

Вторую мощную вспышку класса Х специалисты зафиксировали 7 сентября между 17:00 и 18:00 мск. По информации специалистов, такие явления ранее бывали только в период пика солнечной активности, теперь же наблюдается солнечный минимум.

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По данным, поступивших с космических солнечных коронографов, крупный выброс солнечного вещества был направлен на Землю. Скорость выброса при этом составила не менее 1000 км в секунду.

В связи с этим специалисты лаборатории сообщают о возможных перебоях в работе электроприборов, а также о возможных трудностях в работе космической техники и систем связи.

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Кроме того, врачи предупреждают, что явление способно вызвать магнитные бури, которые ухудшат самочувствие метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют воздержаться в эти дни от активных физических нагрузок и избегать стрессовых ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая вспышка класса Х произошла на Солнце 7 сентября 2005 года. За двадцатилетнюю историю наблюдений было зарегистрировано всего пять вспышек большей мощности.