Варшава, 8 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Тысячи граждан Украины в Польше поедут вместе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили пересекать украинскую границу. Об этом он заявил 7 сентября в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, он может пересекать украинско-польскую границу, и задерживать его никто не имеет права. Тем не менее, если правоохранительные органы на Украине решат его задержать, то им придется его «похитить» и «переправить в Грузию», сказал бывший глава Одесской области.

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«Но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит», — отметил Саакашвили.

Он добавил, что на границе с Украиной его будут встречать «тысячи моих украинских сограждан» и «несколько сот днепропетровских фермеров на своем транспорте», а также «украинские оппозиционные политики».

«Например, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также представители зарубежных СМИ», — подчеркнул бывший глава Грузии.

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По его мнению, вместе с ним могут поехать тысячи украинских граждан из Польши, а также европарламентарии.

Напомним, ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции Михаила Саакашвили, обвиняемого по ряду уголовных дел.