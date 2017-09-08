Якутск, 8 сентября, 2017, 06:47 — ИА Регнум. В Якутии ищут верный путь восстановления принадлежащего АЛРОСА рудника «Мир» и думают, как возместить потери от того, что добыча алмазов там пока не ведётся. Без потерь для бюджета республики вряд ли удастся обойтись, заявил журналистам 7 сентября на полях третьего Восточного экономического форума глава региона Егор Борисов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Алмазы

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Говоря о затопленном руднике, он констатировал, что алмазы там добывались очень хорошего качества и в больших объёмах, и поэтому теперь властями региона совместно с компанией обсуждается, как быть дальше с учётом остановки «Мира».

"Республика заинтересована, чтобы компания работала устойчиво, — пояснил Егор Борисов, отметив, что последствий аварии на шахте АЛРОСА в Мирном будет два. — Во-первых, сокращение объёмов производства в будущие годы повлияет на объём продаж. Будем думать и принимать решение, чтобы заместить эти потери за счёт других подразделений, наращивать там объёмы добычи. Во-вторых, чтобы восстановить этот объём или рудник «Мир», придётся нести дополнительные затраты, прибыль будет уменьшаться, а это последствия для бюджета республики, потому что мы основную долю налогов получали за счёт прибыли компании АЛРОСА».

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В этом году, по словам главы региона, компания сможет обойтись без снижения объёма продаж благодаря накопленным запасам, а в следующем ей уже придётся наращивать производство на других рудниках, в том числе будет начато освоение Верхне-Мунского месторождения и Накынского рудного поля. «Но о том, что касается затрат, надо будет очень крепко подумать», — подчеркнул Егор Борисов.

Что касается причин, которые привели к трагедии на «Мире», то этот вопрос глава республики обещал держать под контролем. Их расследование, по словам Борисова, потребует определённого времени, так как будет проводиться досконально и с участием независимых экспертов. Верный путь восстановления рудника также будет выбираться тщательно, заверил Егор Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на руднике АЛРОСА «Мир» произошёл прорыв большого объёма воды. Под землёй остались восмьшахтёров, которых так и не нашли. Пока неизвестно, когда можно будет снова добывать алмазы в шахте, которая практически полностью затоплена.