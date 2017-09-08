Москва, 8 сентября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Замену транспортного налога экологическим сбором может осуществить Минтранс РФ: обоснование будет подготовлено к концу года, сообщили источники в министерстве, 8 сентября пишет газета «Известия».

Ruben de Rijcke Выхлопные газы

По данным источников, планы соответствуют Транспортной стратегией России, принятой на период до 2030 года. Теперь объем отчислений будет корреллировать с параметрами автомобиля по выбросам углекислого газа. Региональных коэффициентов при расчете экологического сбора не будет.

Данные подтверждены Алией Самигуллиной, пресс-секретарем заместителя российского вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Работа по совершенствованию налогообложения по этой теме продолжается», — сказала она.

В то же время в Минэкономики РФ, комментируя эту информацию, пояснили, что еще не ознакомились с предложением транспортного ведомства.

Напомним, действующий транспортный налог рассчитывается на основании мощности двигателя, года выпуска, производителя, модели. В регионах значения налога различаются.