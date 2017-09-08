Якутск, 8 сентября, 2017, 05:11 — ИА Регнум. На третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке в очередной раз обсуждались условия строительства моста через реку Лена в Якутии, который так нужен республике. Глава региона Егор Борисов, подводя итоги общения на эту тему с инвесторами, констатировал, что движение вперёд в этом направлении есть, и скоро компания, намеренная строить мост выйдет с конкретными предложениями к правительству РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Река Лена и город Якутск

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«Здесь идёт определённая конкуренция, я не скрываю, потому что на Дальнем Востоке сегодня строится очень много объектов в этом направлении, в том числе Китайская народная республика заинтересована иметь конкретный выход через приграничные районы на РФ, в Амурской области, ЕАО и Приморье планируется ряд таких проектов. Идёт речь о соединении с материком Сахалина. И в рамках этих проектов мы сегодня продвигаем свой», — рассказал Егор Борисов.

Он констатировал важность этого моста для Якутии, так как его строительство нужно для создания логистического центра в районе Якутска.

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«Там соединятся три федеральных дороги, заканчивается строительство железной дороги, работает крупный речной порт. Соединить это воедино — для нас главная задача, которую в ближайшее время надо решить. Без этого двигаться в решении проблемы досрочного завоза, в развитии в центральной Якутии других производств, в частности, переработки продукции, нам будет очень сложно», — также отметил глава республики.

По его словам, проект моста сегодня прорабатывается, но пока есть только решение правительства РФ о намерении заключить концессионное соглашение с инвестором, который выразит желание его возводить.

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«На форуме мы как раз с одним из них, компанией «Power China» это уже обсудили, двигаемся вперёд, и скоро выйдем с конкретным предложением к правительству РФ», — пообещал Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект строительства моста через Лену на условиях концессии обсуждался с China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd (Мостовое инженерное бюро CRCC), SinoHydro Corporation, ООО «Инвестиционно-инжиниринговая компания «Вектор» и ООО «Стройпроект», но пока возведение перехода не начато. Тем не менее завершить строительство моста власти республики обещают к 2022 году.

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