* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 8 сентября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Ликвидация террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является единственной работой, которую проводят в Сирии американские военные, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская борьба с терроризмом

Американский лидер в ходе совместной пресс-конференции с Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, эмиром Кувейта, заявил:

«Учитывая опасения Сирии, мы только уничтожаем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, что мы делаем там, это уничтожаем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Трамп подчеркнул, что Вашингтону есть чем похвастаться, поскольку США преуспели в ликвидации террористов. Тем не менее, американские власти хотели бы, чтобы ношу Пентагона разделили страны Ближнего Востока.

Поясняя свою мысль, американский лидер призвал противостоять «режиму» в Тегеране, «поддерживающему террористические группы и радикалов».

Напомним, США возглавляют так называемую антитеррористическую коалицию в Сирии, которая не поддерживает правительственные войска — Сирийскую Арабскую армию. Поддержку САА оказывает российская сторона — по официальному запросу из Дамаска.

Вашингтон поддерживает оппозиционные войска — Свободную Сирийскую армию (ССА), которая периодически атакует САА. Таким образом, США не поддерживают силы, уничтожающие ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то есть САА и ВКС РФ, а финансируют оппозицию.

Официальный Дамаск не раз сообщал о бомбардировках ВВС США не только позиций правительственных войск, но и территорий с мирным населением.

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