Вашингтон, 8 сентября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерены обсудить реформу Организации объединенных наций на совещании 18 сентября, передает Associated Press.

sanjitbakshi Флаг ООН

Сообщается, что президент США и Гутерреш намерены выступить по реформе на совещании, которое будет предварять начало ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек Гутерреш также считает важным «услышать мнение всех стран-членов, которые заинтересованы в реформе».

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости реформирования международной организации, главным донором которой являются Соединенные Штаты.

Американская сторона намерена добиваться изменения принципов и объемов финансирования ООН, реформы миротворческих миссий, с также структурных изменений в международной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября администрация Трампа подготовила проект декларации, состоящей из десяти пунктов, которая, в случае ее подписания странами-участницами ООН, должна инициировать реформирование международной организации.