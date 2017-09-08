Трамп и Гутерреш обсудят реформу ООН
Вашингтон, 8 сентября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерены обсудить реформу Организации объединенных наций на совещании 18 сентября, передает Associated Press.
Сообщается, что президент США и Гутерреш намерены выступить по реформе на совещании, которое будет предварять начало ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН.
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек Гутерреш также считает важным «услышать мнение всех стран-членов, которые заинтересованы в реформе».
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости реформирования международной организации, главным донором которой являются Соединенные Штаты.
Американская сторона намерена добиваться изменения принципов и объемов финансирования ООН, реформы миротворческих миссий, с также структурных изменений в международной организации.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября администрация Трампа подготовила проект декларации, состоящей из десяти пунктов, которая, в случае ее подписания странами-участницами ООН, должна инициировать реформирование международной организации.