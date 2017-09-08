Владивосток, 8 сентября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Работа над территорией опережающего развития «Курилы» будет вестись с учётом изменения экономического потенциала региона после появления моста, который свяжет Сахалин с материком. Такое заявление в рамках третьего Восточного экономического форума сделал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Курильские острова

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«Владимир Путин сказал, что сегодня, по сути, принято решение разрабатывать проект строительства моста на Сахалин. Это меняет положение Курильских островов, меняет значительно, — отметил Юрий Трутнев. — Курилы мы будем развивать. Это безальтернативный процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Прямой линии 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что планы о строительстве перехода «Сахалин — материк» реанимируются. По его словам, проект обойдётся в 286 млрд рублей.

Позже вице-президент «РЖД» Александр Мишарин заявил, что строительство транспортного перехода, как моста, так и тоннеля, обойдётся в 400 млрд рублей.