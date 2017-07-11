Транспортный переход «Сахалин – материк» обойдётся в 400 млрд рублей

Южно-Сахалинск, , 10:46 — REGNUM Строительство транспортного перехода «Сахалин — материк» обойдётся в 400 млрд рублей. Оценочная стоимость проекта практически одинакова, что для моста, что для тоннеля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Транспортный переход до материка сахалинцы впервые попросили ещё в 40-х годах прошлого столетия. Сейчас планы по его созданию вновь реанимируются.

«Оценочная стоимость проекта фактически одинакова — что для моста, что для тоннеля, 400 млрд рублей. Сейчас обсуждается и возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса — порта», — рассказал в кулуарах форума «Иннопром» вице-президент ОАО РЖД Александр Мишарин газете «Коммерсант».

Протяженность транспортного перехода «Сахалин — материк» 540 км.

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос сахалинцев о строительстве перехода, ответил, что эти планы сегодня реанимируются. Правда, президент назвал существенно меньшую сумму — 286 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки построить переход между единственным островным регионом России и материком предпринимались ещё до Октябрьской революции. Тогда энтузиаст предложил насыпать дамбу в самом узком месте. Но проект оставили без движения. Иосиф Сталин развернул грандиозную стройку по созданию тоннеля. На ней были задействованы 12 тыс. заключенных ГУЛАГа. Но со смертью Сталина большинство заключенных были освобождены по амнистии, стройку закрыли. Аквалангистам-энтузиастам удалось найти лишь несколько десятков метров построенного тоннеля, засыпанные песком. О стройке также напоминает искусственный остров с технической шахтой. В постсоветское время стали говорить о строительстве моста. Экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев лоббировал проект, но из этого тоже ничего не вышло. Проблему транспортной доступности в советское время вполне успешно решали 10 паромов ледового класса, работавших на паромной переправе Ванино — Холмск. Многие и сегодня полагают, что строительство новых паромов, которое уже начато, а также начавшаяся впервые за 40 лет реконструкция паромной переправы полностью решат проблему, и никакие мосты и тоннели не нужны. Их оппоненты говорят, что с момента создания паромной переправы прошло 4 десятилетия и паромы состарились, и нужно строить новые. А транспортный переход, неважно, мост или тоннель, решат проблему раз и навсегда.