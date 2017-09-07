* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 8 сентября, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Опровержение информации о том, что из Сирии силами ВС США были вывезены более 20 полевых командиров группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), распространил штаб так называемой антитеррористической коалиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения, согласно которым в минувшем месяце боевики покинули территорию у города Дейр-эз-Зор (Сирия) — последний из укрепленных районов, в штабе возглавляемой США коалиции заявили:

«Эта информация ложная».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в СМИ (РИА «Новости») появились данные, полученные от военно-дипломатического источника, согласно которым американские военные вывезли из района Дейр-эз-Зора более 20 человек — полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Операция была проведена в августе, и, как сообщалось, уже не впервые. Уточнялось, что эвакуацию провели в связи с риском полного уничтожения вооруженных формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе успешной военной операции Сирийской Арабской армии, проводящейся в Дейр-эз-Зоре.

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