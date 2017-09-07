Белгород, 7 сентября, 2017, 23:28 — ИА Регнум. На одной из 24 площадок компании «Русагро» в Белгородской области был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточняется, случай заражения был зафиксирован 5 сентября на территории предприятия «Тамбовский бекон».

«В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области компания установила карантин, приступила к ликвидации поголовья и реализации мер по недопущению дальнейшего распространения вируса», — сообщили в «Русагро».

Отмечается, что результаты анализов, проведённых на других площадках компании, вируса АЧС не выявили.

«Компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные», — добавили в пресс-службе.

Африканская чума свиней— вирусная болезнь свиней, которая завершается летальным исходом. Эффективных средств профилактики АЧС на сегодняшний день не разработано, вакцины против заболевания нет нет, а его лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

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