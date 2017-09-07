Москва, 7 сентября, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Захват российской дипломатической собственности в США невозможно оставить без симметричного ответа. Об этом 7 сентября заявил политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Mil.ru Флаги США и России

«По отношению к Китаю, к Корее, а теперь и по отношению к России Америка играет игру to-play-chicken. Это когда два водителя садятся в машину и на полной скорости едут друг на друга. Американцы сегодня играют и с нами, и с Китаем, и с Кореей в эту игру. И, конечно, ни в коем случае нельзя уступить. Потому что хамство не мы инициировали — так нагло не мы себя ведём по отношению к США», — заявил Мигранян.

По его мнению, ответные меры России должны состоять из нескольких направлений. Во-первых, нужно составить санкционный список из тех, кто инициировал в Палате представителей, в Сенате санкции против России, считает Мигранян.

«Это будет, конечно, символическая акция, но очень важная публичная акция, которая покажет, что мы этих людей, которые так враждебно настроены по отношению к России, поимённо знаем и поимённо отмечаем. После Крыма чуть ли не вся Госдума оказалась в чёрном списке — мы ничего не придумываем. По крайней мере всё руководство, все председатели комитетов», — указал он.

Вторая мера заключается в том, чтобы закрыть все американские НКО на территории России.

«Нечего им здесь делать. Нас (российских НКО — прим.) там нет — и их здесь тоже не должно быть. Вы хотите закрыться? Ну пожалуйста — мы поможем вам окончательно закрыться и уйти отсюда. Я думаю, что у нас отношения почти на нуле, и это особого ущерба не нанесёт. Особенно фонды, которые занимаются политической аналитикой и прочими делами», — пояснил политолог.

Наконец, в-третьих, нужно посмотреть, «какие меры можно предпринять по линии российских компаний, которые имеют задолженности в американских финансовых институтах и структурах», добавил он.

«Что касается реакции, то в дипломатии есть очень серьёзное понимание, как в таких случаях себя вести», — указал Мигранян. «Это как раз есть дипломатия — что хамство мы не оставляем без ответа», — добавил политолог.

Напомним, что дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов и закрыты две загородные «дачи» российских дипмиссий. В ответ на это Россия в конце июня 2017 года, установила паритет по количеству работников дипмиссий, сократив число американских дипломатов в РФ до 455.

31 августа 2017 года власти США потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Это требование к 2 сентября было выполнено.

Затем в зданиях генконсульства и торгового представительства в Вашингтоне американские спецслужбы провели обыски под предлогом того, что они велись уже после закрытия объектов, а значит не противоречили закону. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные действия грубейшим нарушением международного права.