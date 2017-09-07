Рим, 7 сентября, 2017, 22:44 — ИА Регнум. В Риме вечером 7 сентября произошли столкновения полицейских с мигрантами. Мигранты устроили «сидячий» протест в центре Риме на улице Рипетта, силами полиции они были оттеснены на Народную площадь. Вместе с мигрантами протестовали жители Рима — граждане Италии, годами ожидающие социальное жилье от администрации. Новость публикует информагентство ANSA.

Chris Huggins Полиция

С большим транспарантом «Наша ошибка — нищета» движения, борющиеся за право иметь жилье, и мигранты, выселенные из исторического дворца на улице Куртатоне несколько недель назад, снова вышли протестовать на площадь. С криками «дома для бедных» они заблокировали дорогу.

«Мы не уйдем отсюда, наш город принадлежит нам, — кричали манифестанты в мегафон. — Нас выселили на улицу, и мы останемся на улице». Выселенные мигранты заявили, что полиция не запугает их. «Борьба за дома будет жестче, мы хотим дать жизнь пустым дворцам, мы — сила. Мы займем дома». В то время как один беженец заявил: «Вы не можете заставить нас исчезнуть, мы всегда будем требовать права на жилище. Я нахожусь в Италии в течение 13 лет, у меня все документы в порядке, я вынужден остаться здесь без шанса на достойную жизнь».

Напомним, что 24 августа около ста беженцев разбили лагерь на площади Независимости в Риме после того, как полиция выселила их из незаконно занимаемого дворца. Полиция попыталась вмешаться, но в сотрудников полетели баллончики с зажигательной смесью.

Полиция была вынуждена применить водометы. После инцидента, который получил широкую огласку в СМИ, мэр города Рима и министр внутренних дел Италии провели совещание и обговорили возможности использования казарм и конфискованной у мафии недвижимости для заселения мигрантов и граждан, ожидающих социальное жилье, но только тех, у кого имеются необходимые реквизиты.