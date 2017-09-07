Будапешт, 7 сентября, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Принятые Верховной радой Украины поправки к закону об образовании являются позорными и ущемляют права венгерского меньшинства, заявил 7 сентября журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава МИД Венгрии возмущен тем, что Верховная рада приняла поправки, предписывающие вести преподавание в средней школе и вузах Украины исключительно на украинском языке.

Согласно этим поправкам, с 2018 года преподавание на языках национальных меньшинств сохранится только для начальной школы, а с 2020 года абсолютно всё обучение планируется полностью перевести на украинский язык.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что новый украинский закон об образовании противоречит ценностям ЕС.

«Мы считаем позорным, что изменение закона серьезно нарушает права венгерского меньшинства», — заявил Петер Сийярто.

«Украина, стремящаяся в ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей. Они ударили Венгрии в спину своим новым законом», — подчеркнул глава венгерского МИДа.

Напомним, в Закарпатской области Украины проживают более 150 тыс. этнических венгров, среди которых растет число обладателей венгерских паспортов.