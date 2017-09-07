Киров, 7 сентября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Кировский областной суд отказался удовлетворить иск депутата регионального Заксобрания, главы обкома КПРФ Сергея Мамаева о снятии врио губернатора Игоря Васильева с выборов главы области. Об этом сам Мамаев сообщил на своей странице в социальной сети.

Kirovreg.ru Игорь Васильев

По словами Мамаева, ещё до огласки решения суда защитники ответчика «заявили, что федеральные СМИ давят на врио главы региона, и поэтому решение об отказе в удовлетворении иска КПРФ журналисты федеральных изданий используют против Васильева», чем «признали, что деятельность исполнительной власти является предвыборной агитацией и откровенной политической рекламой».

Кроме того, депутат отмечает, что защита была категорически против приглашения на судебное заседание экспертов «Комитета гражданских инициатив» (КГИ), ранее заявлявших о прямых злоупотреблениях административным ресурсом в Кировской области.

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Также, по словам Мамаева, защита выступила против проведения лингвистической экспертизы предвыборных текстов Васильева и привлечения экспертов КГИ и «Высшей школы экономики» для анализа этих материалов на предмет нарушения избирательного законодательства.

Мамаев намерен обжаловать решение Кировского областного суда в Верховном суде РФ.

Поводом для подачи иска стали агитационные материалы, в которых Васильев обещает построить новые дороги, школы и больницы, а также выплачивать «губернаторскую стипендию» студентам вузов.

По мнению Мамаева, в этих материалах Васильев раздаёт обещания вопреки ст. 56 (ограничения при проведении предвыборной агитации) закона «Об основных гарантиях избирательных прав», что может являться признаком подкупа населения региона. Заявитель считает, что врио губернатора использовал преимущества служебного положения должностного лица — являясь фактическим главой региона и не уходя в отпуск, он злоупотребил свободой массовой информации при ведении агитации.

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По этому поводу коммунисты также подали заявления в прокуратуру и СК РФ, а также в областной избирком и Центральную избирательную комиссию РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Кировской области пройдут 10 сентября 2017 года.

В голосовании примут участие четыре кандидата. КПРФ на выборах представит Сергей Мамаев, ЛДПР — Кирилл Черкасов, «Единую Россию» — Игорь Васильев, от «Коммунистов России» на выборы пойдет Николай Барсуков.